Lanazione.it - La TMA -Terapia Multisistemica in acqua: il 13 novembre una formazione online per insegnanti con lo Sportello Autismo Casentino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Arezzo, 23 ottobre 2024 – La TMA -in: il 13unaperpromosso dallo. L’Assessore alla Pubblica istruzione Vittoria Valentini: “Un altro grande progetto dedicato ai bambini con disturbi della comunicazione eche vorremmo fosse conosciuto e promosso verso famiglie e operatori”. Il 132024 si terrà un incontro formativo sul tema della TMA,inche si svolge da poco tempo anche presso la piscina di Bibbiena come un nuovo servizio rivolto a bambini e bambine con disturbi dello spettro autistico e non solo.