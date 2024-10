La piena del Po fa paura. In arrivo nuovi temporali. Evacuate altre famiglie (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pericolo scampato, o solo rimandato. Mentre la piena del Po passa prima da Boretto e poi scivola giù, fino a Pontelagoscuro, superando l’ultima soglia di guardia (la rossa, due metri e cinquanta sullo zero idrometrico) e tenendo Ferrara col fiato sospeso, sull’Emilia-Romagna piegata dalla quarta alluvione in un anno e mezzo piove l’ennesima allerta maltempo. E col colmo d’acqua ancora in transito tra Reggiano e Ferrarese al grande fiume con la pancia piena si continua a guardare come a un convitato di pietra. Quotidiano.net - La piena del Po fa paura. In arrivo nuovi temporali. Evacuate altre famiglie Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pericolo scampato, o solo rimandato. Mentre ladel Po passa prima da Boretto e poi scivola giù, fino a Pontelagoscuro, superando l’ultima soglia di guardia (la rossa, due metri e cinquanta sullo zero idrometrico) e tenendo Ferrara col fiato sospeso, sull’Emilia-Romagna piegata dalla quarta alluvione in un anno e mezzo piove l’ennesima allerta maltempo. E col colmo d’acqua ancora in transito tra Reggiano e Ferrarese al grande fiume con la panciasi continua a guardare come a un convitato di pietra.

