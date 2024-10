Gaeta.it - La bellezza nel tempo: Luisa Ranieri e Isabella Ferrari esplorano il divismo in ‘Parthenope’

Leggi tutta la notizia su Gaeta.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Il nuovo film di Paolo Sorrentino, ‘Parthenope‘, in uscita il 24 ottobre, offre uno sguardo profondo e nostalgico sul concetto die sul. Le attrici, protagoniste del film, interpretano due figure emblematiche, Greta Cool e Flora Malva, che lottano con le ombre del passato e con una fama svanita. La pellicola si snoda attraverso decenni di vita e sentimenti, riflettendo sulle sfide e le trasformazioni dell’identità femminile. Il viaggio delle attrici: ruoli e significati, due icone della scena cinematografica italiana, si raccontano attraverso i loro personaggi in ‘Parthenope‘. Greta Cool e Flora Malva sono dive in balia di uninesorabile, che ha portato via la loro gloria giovanile.