Napolipiu.com - Juventus KO con lo Stoccarda, Thiago Motta mette le mani avanti: “Io vi avevo già avvisato”

Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Dopo l’ultima sfida in Champions dellasottolinea la necessità di migliorare per competere ai massimi livelli. In una serata difficile per la, la squadra diè stata battuta 0-1 dallonella sfida di Champions League. Al termine del match,ha commentato la prestazione della sua squadra e il valore dell’avversario in conferenza stampa. “Perdere dà sempre fastidio e non piace a nessuno. Bisogna digerire il prima possibile, lasciarci questo match alle spalle e guardare”, ha esordito, riconoscendo la superiorità degli avversari. “Ve l’detto che non sarebbe stato facile contro lo. La partita di oggi è stata durissima e loro hanno vinto meritatamente. Abbiamo subito il loro gioco per gran parte del match”.