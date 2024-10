Investimenti ferroviari in Veneto e Trentino-Alto Adige: 145 milioni per rinnovare infrastrutture (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Rete ferroviaria Italiana ha annunciato un significativo programma di Investimenti nel settore ferroviario in Veneto e Trentino-Alto Adige, destinando 145 milioni di euro per il rinnovo di binari e deviatoi. Questo intervento è parte di un progetto più ampio che coinvolge l’intera rete ferroviaria nazionale, con l’obiettivo di migliorare la manutenzione delle infrastrutture e aumentare l’affidabilità del servizio. La gara per l’esecuzione di questi lavori, del valore di circa 1,3 miliardi di euro, prevede una serie di lavori sistematici che interesseranno tutto il territorio italiano. Il piano di investimento di RFI Il piano di investimento di RFI si inserisce in un contesto più vasto di ristrutturazione e ammodernamento delle ferrovie italiane. Gaeta.it - Investimenti ferroviari in Veneto e Trentino-Alto Adige: 145 milioni per rinnovare infrastrutture Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Retea Italiana ha annunciato un significativo programma dinel settoreo in, destinando 145di euro per il rinnovo di binari e deviatoi. Questo intervento è parte di un progetto più ampio che coinvolge l’intera retea nazionale, con l’obiettivo di migliorare la manutenzione dellee aumentare l’affidabilità del servizio. La gara per l’esecuzione di questi lavori, del valore di circa 1,3 miliardi di euro, prevede una serie di lavori sistematici che interesseranno tutto il territorio italiano. Il piano di investimento di RFI Il piano di investimento di RFI si inserisce in un contesto più vasto di ristrutturazione e ammodernamento delle ferrovie italiane.

