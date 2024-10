Ilveggente.it - Insaziabile Sinner: i 20 sono i nuovi 30

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Janniknon ne ha mai abbastanza: adessogià venti, ma l’azzurro sembra avere ancora molta fame. La vittoria al Six Kings Slam ha portato nelle tasche di Jannikil prize money più alto cui un tennista abbia mai ambito. Insieme al prestigio derivante dal fatto di essersi imposto nella prima edizione di un evento così prestigioso, come se non bastasse. Primato che non gli ha fruttato altro che questo, però, considerando che, trattandosi di un mero torneo di esibizione, non influirà in alcun modo sull’andamento del ranking Atp. Jannikè numero 1 da 20 settimane (LaPresse) – Ilveggente.itNon che l’azzurro avesse bisogno di altri punti, intendiamoci. Ha già abbondantemente staccato il secondo in classifica, ovvero Carlos Alcaraz, che ora come ora dista dalla vetta poco meno di 5mila punti.