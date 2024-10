Infortunio Gudmundsson, lesione UFFICIALE: i tempi di recupero (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tegola per la Fiorentina dopo la vittoria di Lecce: lungo stop per Albert Gudmundsson fermato da un Infortunio Arriva l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto nelle scorse ore Albert Gudmundsson dopo la roboante vittoria ottenuta sul campo del Lecce. Albert Gudmundsson (foto Ansa) – Calciomercato.itI tifosi della Fiorentina e i fantallenatori attendevano con grande ansia l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Albert Gudmundsson. L’attaccante islandese è uscito malconcio dalla trasferta del ‘Via del Mare’ di Lecce dove la formazione di Raffaele Palladino si è imposta col roboante risultato di 6-0 ai danni dei salentini. Calciomercato.it - Infortunio Gudmundsson, lesione UFFICIALE: i tempi di recupero Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tegola per la Fiorentina dopo la vittoria di Lecce: lungo stop per Albertfermato da unArriva l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto nelle scorse ore Albertdopo la roboante vittoria ottenuta sul campo del Lecce. Albert(foto Ansa) – Calciomercato.itI tifosi della Fiorentina e i fantallenatori attendevano con grande ansia l’esito degli esami diagnostici a cui è stato sottoposto Albert. L’attaccante islandese è uscito malconcio dalla trasferta del ‘Via del Mare’ di Lecce dove la formazione di Raffaele Palladino si è imposta col roboante risultato di 6-0 ai danni dei salentini.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

GUDMUNDSSON, Quanto sarà fuori e quando torna - E' di pochi minuti fa il report medico della Fiorentina su Albert Gudmundsson. Gli esami diagnostici effettuati hanno evidenziato una lesione di I/II grado a carico della giunzione ... (firenzeviola.it)

L'islandese si è infortunato domenica a Lecce. Potrebbe tornare il 24 novembre a Como nella migliore delle ipotesi - Dopo cinque minuti a Lecce domenica scorso, Gudmundsson ha avvertito una fitta e si è fermato immediatamente, chiedendo il cambio sia per il dolore che per precauzione perché in questi casi il ... (gazzetta.it)

Infortunio Gudmundsson, quando torna e quante partite salta: i tempi di recupero - Fiorentina: il comunicato sulle condizioni di Gudmundsson " ACF Fiorentina comunica che, nella mattinata di oggi, il calciatore Albert Gudmundsson è stato sottoposto ad accertamenti radiologici per va ... (informazione.it)