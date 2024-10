Incidente a Torino, scontro tra due auto all’incrocio: un ferito grave (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Incidente tra due auto in corso Giambone angolo via Pietro Francesco Guala a Torino. L’impatto è avvenuto intorno alle 17 di martedì 22 ottobre vicino al Toyota Central Motors. Due sono le persone rimaste ferite a seguito dell’Incidente: una ha riportato ferite da codice verde mentre l’altra è Torinotoday.it - Incidente a Torino, scontro tra due auto all’incrocio: un ferito grave Leggi tutta la notizia su Torinotoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024)tra duein corso Giambone angolo via Pietro Francesco Guala a. L’impatto è avvenuto intorno alle 17 di martedì 22 ottobre vicino al Toyota Central Motors. Due sono le persone rimaste ferite a seguito dell’: una ha riportato ferite da codice verde mentre l’altra è

