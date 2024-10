Inter-news.it - In Young Boys-Inter Inzaghi mette a punto la nuova ‘norma’ europea!

Leggi tutta la notizia su Inter-news.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Tre sfide europee fanno una prova: inmisterconvalida unatendenza nerazzurra in Champions League. ALTERNANZE EUROPEE – È il giorno die si è sempre più immersi nella calda atmosfera delle notti di Champions League. Ora dopo ora giungono conferme sulle probabili scelte di formazione di Simone, arrivato a Berna ieri mattina insieme ai suoi uomini. La sfida, in programma alle ore 21.00 allo stadio Wankdorf, prevede un ampio turnover da parte dei nerazzurri, e non solo a causa di ciò che impone l’infermeria. L’allenatoreista, infatti, ha intenzione di ruotare, ma non solo a centrocampo, dove conta le assenze di Hakan Calhanoglu ed Henrikh Mkhitaryan. Anche in difesa chiamerà a rapporto le seconde linee con Aurel Bisseck a sinistra che fa riposare Alessandro Bastoni, oltre al cambio forzato del centrale.