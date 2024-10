Il Comune nel mirino del Pd: "Altri tagli alle famiglie con disabili. Non scaricate la colpa sull’Ast 2" (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "tagliate le settimane di assistenza educativa domiciliare per i ragazzi con disabilità". Il gruppo consiliare di Ancona del Partito Democratico torna all’attacco sul tema dopo l’interrogazione urgente presentata in consiglio comunale dalla capogruppo Dem Susanna Dini. Obiettivo del Pd anconetano la giunta, l’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci e, seppur indirettamente, anche l’Ast 2. Proprio la Caucci, replicando in aula, aveva palesato l’impotenza da parte dell’azienda sanitaria a risolvere il problema per carenza di personale: "Ogni anno il Comune di Ancona – si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo Pd – attiva, da regolamento, l’assistenza educativa domiciliare extra scolastica per i ragazzi con disabilità, un servizio presente da anni, fondamentale per le famiglie, che da regolamento dura 48 settimane. Per alcune famiglie quest’anno non è andata cosi. Ilrestodelcarlino.it - Il Comune nel mirino del Pd: "Altri tagli alle famiglie con disabili. Non scaricate la colpa sull’Ast 2" Leggi tutta la notizia su Ilrestodelcarlino.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) "ate le settimane di assistenza educativa domiciliare per i ragazzi contà". Il gruppo consiliare di Ancona del Partito Democratico torna all’attacco sul tema dopo l’interrogazione urgente presentata in consiglio comunale dalla capogruppo Dem Susanna Dini. Obiettivo del Pd anconetano la giunta, l’assessore ai servizi sociali Manuela Caucci e, seppur indirettamente, anche l’Ast 2. Proprio la Caucci, replicando in aula, aveva palesato l’impotenza da parte dell’azienda sanitaria a risolvere il problema per carenza di personale: "Ogni anno ildi Ancona – si legge in una nota diffusa ieri dal gruppo Pd – attiva, da regolamento, l’assistenza educativa domiciliare extra scolastica per i ragazzi contà, un servizio presente da anni, fondamentale per le, che da regolamento dura 48 settimane. Per alcunequest’anno non è andata cosi.

