Giordania tra le migliori mete di viaggio nel 2025: il successo del Jordan Trail (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Giordania è stata recentemente inclusa nelle destinazioni "Best in Travel 2025" di Lonely Planet, un riconoscimento che sottolinea l'appeal della regione per i viaggiatori di tutto il mondo. Con l'emergente Jordan Trail, che si estende per circa 700 km attraverso il paese, dalla storica città di Petra fino al suggestivo Wadi Rum, la Giordania si conferma un luogo ideale per esplorare paesaggi variegati e il ricco patrimonio culturale che racconta millenni di storia. Il Jordan Trail: un percorso straordinario Il Jordan Trail rappresenta una straordinaria opportunità per scoprire la Giordania in modo sostenibile. Questo percorso, che può essere affrontato a piedi o in bicicletta, si snoda tra le meraviglie naturali e culturali del paese, offrendo un'esperienza autentica e immersiva.

