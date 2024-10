Francesco Spano si dimette da capo di gabinetto del ministero della Cultura: “Sgradevoli attacchi personali” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La pressione fortissima esercitata su Alessandro Giuli alla fine ha dato i suoi frutti: Francesco Spano si è dimesso da capo di gabinetto del ministero della Cultura. Il neo ministro, che ha sostituito Gennaro Sangiuliano dopo lo scandalo Boccia, il 14 ottobre scorso ha nominato il suo fedelissimo Francesco Spano come capo di gabinetto al ministero della Cultura. Spano, ex segretario generale del Museo Maxxi quando Giuli ne era direttore, è accusato però di aver assunto al Maxxi fra i collaboratori retribuiti suo marito, l’avvocato Marco Carnabuci.Leggi anche: Ranucci (Report): “Al ministero della Cultura sta per scoppiare un nuovo Caso Boccia” La lettera di dimissioni di Francesco Spano “Egregio Signor Ministro, con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo di capo di gabinetto della Cultura con cui ha voluto onorarmi. Thesocialpost.it - Francesco Spano si dimette da capo di gabinetto del ministero della Cultura: “Sgradevoli attacchi personali” Leggi tutta la notizia su Thesocialpost.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La pressione fortissima esercitata su Alessandro Giuli alla fine ha dato i suoi frutti:si è dimesso dadidel. Il neo ministro, che ha sostituito Gennaro Sangiuliano dopo lo scandalo Boccia, il 14 ottobre scorso ha nominato il suo fedelissimocomedial, ex segretario generale del Museo Maxxi quando Giuli ne era direttore, è accusato però di aver assunto al Maxxi fra i collaboratori retribuiti suo marito, l’avvocato Marco Carnabuci.Leggi anche: Ranucci (Report): “Alsta per scoppiare un nuovo Caso Boccia” La lettera di dimissioni di“Egregio Signor Ministro, con sofferta riflessione mi sono determinato a rassegnarLe le mie dimissioni dal ruolo didicon cui ha voluto onorarmi.

