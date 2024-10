Lanazione.it - Fondazione Mascarade. Poker di grande musica

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Quattro appuntamenti all’insegna dellaper chiudere l’anno nel migliore dei modi. Sono quelli che propone laOpera che invita i fiorentini, e non solo, nella sede di Palazzo e giardino Corsini al Prato per ammirare il talento dei suoi artisti che daranno vita a undi eventi d’eccezione. Si comincia il 31 ottobre con ’Un patto diabolico. Una versione ridotta del Faust di Gounod’, i momenti più epici del capolavoro operistico francese in soli 90 minuti sotto la regia di Noa Naamat. Per proseguire, il 7 novembre, con ’Fuochi d’artificio e champagne’, recital di arie ed ensemble tra i più belli dell’opera. Il terzo appuntamento, quello del 21 novembre, è con ’Canzoni d’esperienza’, in cui gli artisti di fama mondiale Julia Lynch e James Platt sono protagonisti di un recital di arie da camera.