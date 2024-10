Firenze, ecco le stazioni per le biciclette: “Saranno a prova di ladro” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 – Arrivano le velostazioni anche a Firenze. Cosa sono? Si tratta di luoghi sicuri e al chiuso dove lasciare la propria bicicletta. Edifici protetti da tornelli, strutture nelle quali i proprietari delle biciclette potranno depositare in sicurezza il proprio mezzo. Ne sorgeranno diverse a Firenze, per incentivare ulteriormente la mobilità su due ruote. La giunta comunale ha recentemente dato l’ok alla delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione finanziata con fondi provenienti dal Mit. Lanazione.it - Firenze, ecco le stazioni per le biciclette: “Saranno a prova di ladro” Leggi tutta la notizia su Lanazione.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pisa, 23 ottobre 2024 – Arrivano le veloanche a. Cosa sono? Si tratta di luoghi sicuri e al chiuso dove lasciare la propria bicicletta. Edifici protetti da tornelli, strutture nelle quali i proprietari dellepotranno depositare in sicurezza il proprio mezzo. Ne sorgeranno diverse a, per incentivare ulteriormente la mobilità su due ruote. La giunta comunale ha recentemente dato l’ok alla delibera relativa al progetto di fattibilità tecnico economica, progettazione finanziata con fondi provenienti dal Mit.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Scuola senza auto, alla Granacci di Bagno a Ripoli approda Streets for Kids - Scuola senza auto a Bagno a Ripoli: venerdì 25 ottobre la scuola media “Francesco Granacci” parteciperà alla giornata di mobilitazione europea per chiedere l'istituzione delle “strade scolastiche”, ... (055firenze.it)

Il 25 ottobre torna Street for kids in 15 città italiane - L'iniziativa si svolgerà a Roma, Milano, Firenze, Napoli, Modena ... bike-to-school' e pedibus con gruppi di genitori e bambini che insieme vanno a scuola in bici e a piedi. L'iniziativa è alla sesta ... (ansa.it)

Firenze: arrivano 18 velostazioni con ricarica per parcheggiare le bici in sicurezza - (FERPRESS) – Firenze, 23 OTT – Arrivare in tramvia o in treno e lasciare la bicicletta in un parcheggio dedicato, coperto e soprattutto a prova di ladro. Quasi un sogno per chi usa la bici in città ch ... (ferpress.it)