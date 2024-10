Empoli-Napoli, Trevisani sicuro: “Quel fallo su Politano non lo fischio mai…” (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Riccardo Trevisani, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di Televomero durante la trasmissione ‘Terzo Tempo – Calcio Napoli’. La vittoria contro l’Empoli ha certificato un aspetto importante: il Napoli sta continuando la sua cavalcata, al netto di Quello che può essere il gioco espresso sul campo. La squadra azzurra ha strappato tre punti al Castellani pur patendo l’ottima organizzazione degli avversari per buona partita della partita. L’episodio, in questo caso, ha avuto una funzione decisiva: il rigore fischiato a Matteo Politano, e poi realizzato da Khvicha Kvaratskhelia, è stato il passaggio cruciale per la vittoria finale. Un rigore che, manco a dirlo, ha creato non poche polemiche. Spazionapoli.it - Empoli-Napoli, Trevisani sicuro: “Quel fallo su Politano non lo fischio mai…” Leggi tutta la notizia su Spazionapoli.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Riccardo, giornalista di Mediaset, ha parlato ai microfoni di Televomero durante la trasmissione ‘Terzo Tempo – Calcio’. La vittoria contro l’ha certificato un aspetto importante: ilsta continuando la sua cavalcata, al netto dilo che può essere il gioco espresso sul campo. La squadra azzurra ha strappato tre punti al Castellani pur patendo l’ottima organizzazione degli avversari per buona partita della partita. L’episodio, in questo caso, ha avuto una funzione decisiva: il rigore fischiato a Matteo, e poi realizzato da Khvicha Kvaratskhelia, è stato il passaggio cruciale per la vittoria finale. Un rigore che, manco a dirlo, ha creato non poche polemiche.

