Eletta la nuova presidenza delle Acli di Bergamo (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Bergamo. in occasione della seconda convocazione del Consiglio Provinciale è stata Eletta la nuova presidenza delle Acli di Bergamo con le rispettive deleghe: Acquaroli Dario con delega all’abitare, Bergamini Maurizio, presidente di Acli Service Bergamo e Patronato Acli Bergamo, Cucinotta Noemi con delega al lavoro, Di Gaetano Valeria con delega alla formazione, Gusmini Romana vicepresidente con delega al welfare, Maffioletti Corrado vicepresidente con delega allo sviluppo associativo e all’animazione di comunità, Noris Daniela con delega alla vita cristiana e alla spiritualità, Poli Loredana con delega alla politica, e don Cristiano Re, assistente spirituale e membro invitato permanente. Bergamonews.it - Eletta la nuova presidenza delle Acli di Bergamo Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024). in occasione della seconda convocazione del Consiglio Provinciale è stataladicon le rispettive deleghe: Acquaroli Dario con delega all’abitare, Bergamini Maurizio, presidente diServicee Patronato, Cucinotta Noemi con delega al lavoro, Di Gaetano Valeria con delega alla formazione, Gusmini Romana vicepresidente con delega al welfare, Maffioletti Corrado vicepresidente con delega allo sviluppo associativo e all’animazione di comunità, Noris Daniela con delega alla vita cristiana e alla spiritualità, Poli Loredana con delega alla politica, e don Cristiano Re, assistente spirituale e membro invitato permanente.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Tonno Callipo, seconda vittoria e nuovi giovani talenti in vetrina - Ottimo avvio di stagione della squadra di Defina. Ora guida la classifica con Milani Rende, Taurianova e Catanzaro ... (corrieredellacalabria.it)

Crisi demografica, l’appello delle Acli ai candidati: “Riconoscano l’importanza del problema e prevedano delega specifica” - "Il tema non solo non deve essere rimosso e lasciato alla dimensione individuale ma può essere affrontato per apportare i contributi possibili" ... (genova24.it)

“Dialogo con l’Uiverso”, ciclo di incontri con le Acli di Desenzano - Tre appuntamenti dedicati alla scienza a Palazzo Todeschini il 29 ottobre, il 14 e 21 gennaio 2025 con studiosi ed esperti di fisica ed astrofisica. (quibrescia.it)