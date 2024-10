Ilrestodelcarlino.it - E’ morto Gianluigi Calzetta, addio all’uomo del vino delle Marche

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Pesaro, 23 ottobre 2024 – Se n’è andato in punta di piedi, con la leggerezza e l’eleganza che lo aveva contraddistinto sempre. E’, che definire l’uomo delè poco. Era nato a Novilara 82 anni fa, ma ben presto aveva lasciato il suo paese nativo per seguire la famiglia prima in Sardegna e poi in Toscana, alla Dreher, la famosa azienda produttrice di birra in seguito assorbita da una multinazionale olandese. Fu allora, nel 1974, chepassò dalla birra alsu invito di Bruno Bolla, assumendo l’incarico di direttore commerciale per l’Italia e per l’estero di una grande cantina. E’ nato in quel momento il grande amore per ilche lo portò a girare il mondo per trent’anni, per poi tornare da Brescia nelleper problemi famigliari in qualità di direttore commerciale, per dieci anni, della celebre cantina Garofoli di Loreto.