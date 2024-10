Ilrestodelcarlino.it - Dedizione all’impresa: arriva la premiazione per il salumificio Stipa

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) In occasione della ’Festa del valore associativo’ che si è tenuta domenica al parco sul mare di Cupra , organizzata dalla Confartigianato Imprese delle province di Macerata-Ascoli-Fermo (per festeggiare i 75 anni della Confartigianato) è stato premiato ilartigianaledi Massignano, conosciuto ed apprezzato anche fuori del territorio provinciale. L’azienda massignanese, piccola realtà locale, con oltre quaranta anni di attività, ha ricevuto il prestigioso riconoscimento per lae passione che mette nel confezionare i salumi rigorosamente artigianali, creati dalle mani di esperti lavoratori.