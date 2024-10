Ilrestodelcarlino.it - Da Grottammare a Porto Cesareo per visitare dal vivo il parco marino

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nei giorni scorsi una delegazione della Riviera delle Palme, composta di oltre 30 membri tra cittadini, studenti universitari, pescatori, operatori turistici, Amministratori comunali, coordinati dai promotori deldel Piceno, ha raggiuntoper verificare direttamente il funzionamento di uned i suoi effetti sulla pesca e sull’economia costiera. Istituita da oltre 20 anni, si estende per 32 chilometri lungo la costa ionica pugliese die di Nardò, in provincia di Lecce. Date le rilevanti attività turistiche e pescherecce del luogo è probabilmente quella, tra le 29 aree marine protette già istituite in Italia, più simile alla realtà della Riviera Picena.