Quotidiano.net - Cuba, dopo i blackout fronteggia anche l’uragano Oscar. Sette morti

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 –fa fronte all’ennesimo fenomeno atmosferico estremo.ha peggiorato la situazione già critica, provocandooltre alla distruzione di infrastrutture e inondazioni. E, mentre una serie di comunità rurali restano inaccessibiliil suo passaggio che ha reso difficile per le autorità una prima valutazione dei danni personali e materiali, l’isola è giorni alle prese con iche hanno ridotto tutta la popolazione a condizioni di sopravvivenza. Nonostante l’intervento del governo in collaborazione con il ministero dell’Energia e delle Miniere, il ripristino dell’elettricità ha avuto numerosi problemi ed interruzioni. epa11676396 Several people line up to buy food at a store in the town of Bejucal (26 km south of Havana), Mayabeque province,, 22 October 2024.