Cosa cambia nel decreto migranti con cui il governo vuole salvare il piano Albania (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella bozza del dl con cui il governo Meloni vuole blindare il modello Albania spunta una norma che consente il ricorso in Appello contro le sentenze del Tribunale sui rimpatri dei migranti. Ora il decreto passa al Quirinale, in attesa della promulgazione. Fanpage.it - Cosa cambia nel decreto migranti con cui il governo vuole salvare il piano Albania Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Nella bozza del dl con cui ilMeloniblindare il modellospunta una norma che consente il ricorso in Appello contro le sentenze del Tribunale sui rimpatri dei. Ora ilpassa al Quirinale, in attesa della promulgazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Il decreto migranti del governo con la lista di diciannove «Paesi sicuri» - La linea del governo sull’immigrazione e la sfida ai giudici che hanno bocciato il rimpatrio per gli immigrati trasferiti in Albania alla fine hanno prodotto un nuovo decreto legge contenente la lista di diciannove «Paesi sicuri» per il rimpatrio. ... (Linkiesta.it)

Migranti : Magi - 'decreto esacerba scontro con magistratura' - Roma, 22 ott. (Adnkronos) - "Tanto rumore per nulla: la norma varata ieri dal governo non potrà superare in alcun modo i criteri fissati dalla corte di giustizia dell'Unione Europea perché quei criteri restano sovraordinati rispetto anche alla ... (Liberoquotidiano.it)

Decreto migranti : ecco i 19 Paesi definiti “sicuri” per i rimpatri - Il Governo ha varato il 21 ottobre un nuovo decreto legge che identifica una lista di 19 Paesi considerati sicuri per il rimpatrio dei migranti. I 19 Stati sicuri sono: Albania, Algeria, Bangladesh, Bosnia-Erzegovina, Capo Verde. Costa d’Avorio, ... (Velvetmag.it)