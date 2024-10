Ilfattoquotidiano.it - Corruzione tra privati, perquisiti gli uffici dei procuratori di Tim e Ntt Data

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) C’è un’inchiesta della Procura di Roma pertrache coinvolge due dirigenti Tim e NttItalia. La guardia di finanza questa mattina ha perquisito glie le abitazioni deidelle due società. Tim ha confermato che i finanzieri si sono presentati in sede per perquisire l’o di un proprio dirigente: “La società collaborerà con gli inquirenti anche per ricostruire eventuali responsabilità a danno del Gruppo”, fa sapere Tim in una nota. I finanzieri del Comando Provinciale di Roma, su disposizione della Procura della Repubblica, hanno dato esecuzione a un decreto di “perquisizione locale, domiciliare e di contestuale sequestro” nei confronti dei due soggetti, fa sapere la Procura della Capitale. “Le perquisizioni sono eseguite presso i domicili dei soggetti nonché talunidelle menzionate società”, si aggiunge nella nota.