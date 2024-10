Controlli delle rendite catastali: focus sugli immobili del Superbonus (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La norma in commento consente all’Agenzia delle Entrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale in seguito a lavori che hanno fruito delle agevolazioni “Superbonus”, anche ai fini dell’aumento della rendita degli immobili interessati. È stato quindi introdotto un criterio di priorità dei Controlli nei confronti dei proprietari degli immobili che sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto Superbonus. Tuttavia, tale adempimento non può esser considerato una novità. È infatti dal 1939, che, quando il proprietario di un immobile effettua lavori che impattano sulla consistenza dell’unità immobiliare e ne migliora il classamento catastale, è necessario presentare una comunicazione al Catasto per la variazione di classamento. Bergamonews.it - Controlli delle rendite catastali: focus sugli immobili del Superbonus Leggi tutta la notizia su Bergamonews.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) La norma in commento consente all’AgenziaEntrate di verificare se sia stata presentata la dichiarazione di aggiornamento catastale in seguito a lavori che hanno fruitoagevolazioni “”, anche ai fini dell’aumento della rendita degliinteressati. È stato quindi introdotto un criterio di priorità deinei confronti dei proprietari degliche sono stati oggetto di interventi agevolati con il cosiddetto. Tuttavia, tale adempimento non può esser considerato una novità. È infatti dal 1939, che, quando il proprietario di un immobile effettua lavori che impattano sulla consistenza dell’unitàare e ne migliora il classamento catastale, è necessario presentare una comunicazione al Catasto per la variazione di classamento.

