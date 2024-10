Compagnia dei Caraibi protagonista a Buonissima 2024: mixology di alta qualità a Torino (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter La Compagnia dei Caraibi, un’importante azienda piemontese specializzata nell’importazione e distribuzione di beverage premium, si prepara a vivere un’esperienza unica al festival Buonissima, che avrà luogo a Torino dal 22 al 27 ottobre 2024. Questo evento, dedicato all’enogastronomia, si propone di unire il mondo del cibo con la cultura e l’arte, riservando un ampio spazio anche alla mixology. La manifestazione rappresenta un’opportunità per gli amanti della buona birra, vini e distillati di scoprire le caratteristiche di una selezione curata di prodotti di alta gamma. Gaeta.it - Compagnia dei Caraibi protagonista a Buonissima 2024: mixology di alta qualità a Torino Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Ladei, un’importante azienda piemontese specializzata nell’importazione e distribuzione di beverage premium, si prepara a vivere un’esperienza unica al festival, che avrà luogo adal 22 al 27 ottobre. Questo evento, dedicato all’enogastronomia, si propone di unire il mondo del cibo con la cultura e l’arte, riservando un ampio spazio anche alla. La manifestazione rappresenta un’opportunità per gli amanti della buona birra, vini e distillati di scoprire le caratteristiche di una selezione curata di prodotti digamma.

