Sport.quotidiano.net - Ciclismo, Van Aert vicino al ritorno: “Farò qualche gara di ciclocross”

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Roma, 23 ottobre 2024 - Calato definitivamente il sipario sulla stagione su strada, agli appassionati non resta che aspettare che si avvii l'annata del fango delper rivedere in azione alcuni dei propri beniamini: tra essi notoriamente c'è Wout Van, fermo da inizio settembre per una brutta caduta in discesa alla Vuelta 2024 (dove aveva ormai blindato la maglia verde, oltre ad aver vinto 3 tappe) che all'apparenza pareva aver causato 'solo' un taglio profondo. Invece per il belga è cominciato l'ennesimo calvario che però, almeno a sentire il diretto interessato, non dovrebbe rovinare anche i piani della stagione del. I dettagli In realtà, già dasettimana Vanè tornato in bici per allenamenti blandi prima di alzare gradualmente il ritmo.