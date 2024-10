Iodonna.it - Ciascuno dei partecipanti al talent show - in onda stasera su Canale 5 - ha grinta ed energia da vendere. Tuttavia, è già possibile immaginare chi, il 13 novembre, potrebbe giocarsi la finale

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Lodi Io canto generation 2024 torna su5 con la terza puntata.a partire dalle 21.35 Gerry Scotti accoglierà sul palco dello Studio 20 di Cologno Monzese i 20 concorrenti in gara. Divisi in 6 squadre, si esibiranno in solitaria e in coppia con il proprio coach. Ad accompagnarli, la band dal vivo diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle. Fino ad ora ilha visto l’eliminazione di quattro giovani cantanti e questa sera altri due dovranno abbandonare il programma.