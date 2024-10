Thesocialpost.it - Chalmpions League, infortunio per Carlos Augusto nella partita contro lo Young Boys

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) L’Inter deve affrontare una nuova tegola sul fronte degli infortuni. Dopo i recenti stop di Hakan Çalhano?lu e Francesco Acerbi, un altro giocatore si aggiunge alla lista degli indisponibili:. L’esterno brasiliano, ex Monza, si è infortunato durante la sfida di Championslo. Il problema persi è manifestato al 53° minuto della, quando l’esterno ha tentato di recuperare un pallone destinato a uscire dal campo. Durante il tentativo, ha avvertito un fastidio al flessore che lo ha costretto ad accasciarsi a terra, visibilmente dolorante. Simone Inzaghi, l’allenatore dell’Inter, non ha potuto far altro che sostituirlo immediatamente, inserendo Federico Dimarco al suo posto.