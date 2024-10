Cassino / Gli scippano il Rolex all’uscita del tribunale, avvocato finisce in ospedale (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Cassino – E’ stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’ospedale “Santa Scolastica “ di Cassino l’avvocato Rodolfo D’Ambrosio, vittima martedì di uno scippo nella centralissima piazza Labriola, nei pressi del tribunale. Una donna – secondo quanto è trapelato – si è avvicinata al professionista per chiedergli un’informazione ma è stato un espediente per L'articolo Cassino / Gli scippano il Rolex all’uscita del tribunale, avvocato finisce in ospedale Temporeale Quotidiano. Temporeale.info - Cassino / Gli scippano il Rolex all’uscita del tribunale, avvocato finisce in ospedale Leggi tutta la notizia su Temporeale.info (Di mercoledì 23 ottobre 2024)– E’ stato costretto a ricorrere alle cure dei sanitari dell’“Santa Scolastica “ dil’Rodolfo D’Ambrosio, vittima martedì di uno scippo nella centralissima piazza Labriola, nei pressi del. Una donna – secondo quanto è trapelato – si è avvicinata al professionista per chiedergli un’informazione ma è stato un espediente per L'articolo/ GliildelinTemporeale Quotidiano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Profilo professionale a rischio - scioperano i direttori del tribunale di Cassino - I direttori in servizio presso tribunale, Procura e giudice di pace di Cassino aderiscono allo sciopero nazionale dei direttori del Ministero della giustizia, previsto per oggi in tutta Italia. L’agitazione prosegue dopo la manifestazione che si è ... (Frosinonetoday.it)