Carrara capitale arte contemporanea, la Regione sostiene candidatura (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Carrara – Carrara capitale arte contemporanea 2026, la Regione Toscana sostiene candidatura Carrara capitale arte contemporanea 2026: rassegne teatrali, concerti, performance, opere di land art, residenze, installazioni multimediali, podcast, street art, eventi partecipativi, teatro trekking, percorsi di esplorazione urbana, festival e workshop. E' un calendario di eventi lungo un anno quello che Carrara ha preparato per il 2026. Carrara è stata inserita dal Ministero della Cultura nella cinquina delle finalista per il titolo di capitale italiana dell'arte contemporanea 2026. Venerdì 25 ottobre la delegazione apuana presenterà il proprio dossier dal titolo 'Carrara: da 2mila anni contemporanea' alla giuria di esperti che poi, entro mercoledì 30 ottobre, proporrà al ministro della Cultura Alessandro Giuli la candidatura ritenuta più idonea.

