Caro Giuntoli a gennaio prenda Leao | la Juventus non ha top player e contro lo Stoccarda si è visto

(Di mercoledì 23 ottobre 2024), a: lanon ha toplosi èdirettore, ieri ladi Thiago Motta è stata umiliata da una squadra tedesca che non è certo paragonabile alle big d’Europa, Real Madrid, City, Bayern Monaco, Barcellona. Siamo usciti dallo Stadium ridimensionati. Non accettiamo che la squadra più titolata in Italia faccia queste figure in Europa. Il match con i tedeschi ha messo in evidenza lacune nella rosa, un’inesperienza diffusa e la mancanza totale di top. Non me ne voglia: non considero topl’olandese Tean Koopmeiners, né tantomeno il talentuoso portoghese Francisco Conceiçao che di sicuro si farà ma al momento non è il Vinicius di Madama. Forse lo è Bremer ma è infortunato ed è probabile che lo sia a giornate alterne Dusan Vlahovic.