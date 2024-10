Billie Eilish cade dal palco durante il concerto: il video è virale, lei mostra ai fan la ferita (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attimi di paura per Billie Eilish. La cantante, che sta celebrando l’uscita del suo ultimo album Hit me hard and soft con un tour negli stadi americani, si è resa protagonista di una rovinosa caduta dal palco durante il concerto al Madison Square Garden di New York. Nonostante la comprensibile preoccupazione dei fan, Eilish si è rialzata facendo finta di nulla e si è diretta verso il backstage. Alla fine dello show, però, è stata proprio la celebre cantautrice americana a rivelare le sue condizioni: con una foto pubblicata sui social, infatti, la 22enne ha mostrato il grande livido che la caduta le ha causato sulla coscia sinistra. E sono tantissimi i video che sono diventati virali sui diversi social, dove gli utenti ne hanno approfittato per ironizzare e minimizzare l’accaduto. Ilfattoquotidiano.it - Billie Eilish cade dal palco durante il concerto: il video è virale, lei mostra ai fan la ferita Leggi tutta la notizia su Ilfattoquotidiano.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Attimi di paura per. La cantante, che sta celebrando l’uscita del suo ultimo album Hit me hard and soft con un tour negli stadi americani, si è resa protagonista di una rovinosa caduta dalilal Madison Square Garden di New York. Nonostante la comprensibile preoccupazione dei fan,si è rialzata facendo finta di nulla e si è diretta verso il backstage. Alla fine dello show, però, è stata proprio la celebre cantautrice americana a rivelare le sue condizioni: con una foto pubblicata sui social, infatti, la 22enne hato il grande livido che la caduta le ha causato sulla coscia sinistra. E sono tantissimi iche sono diventati virali sui diversi social, dove gli utenti ne hanno approfittato per ironizzare e minimizzare l’accaduto.

