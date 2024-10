Basket femminile Italia-Repubblica Ceca il 7 novembre a Genova | le convocate

Leggi tutta la notizia su Sportface.it

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Andrà in scena ail terzo impegno di Qualificazione agli Europei di2025, in cui l’sfiderà lagiovedì 7. Le azzurre di coach Andrea Capobianco sono già qualificate in quanto paese ospitante – la sede di uno dei gironi sarà il PalaDozza di Bologna – ma vogliono comunque farsi trovare pronte all’appuntamento. Nell’elenco delle, spicca tanti debutti, da quello dell’italo-americana Sara Scalia a Carlotta Zanardi, passando per Arianna Arado e Sara Toffolo. Reduci dai successi ai danni di Grecia e Germania, rispettivamente a Vigevano ed Amburgo, le azzurre andranno a caccia di una vittoria anche al PalaSport di, dove la Nazionale manca da ben 50 anni (l’ultimo match risale al 23 luglio 1974,-Francia).