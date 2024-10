Avvio della Patente Digitale e Altri Documenti: Innovazione e Accessibilità per i Cittadini (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Da oggi, si avvia una significativa Innovazione nel campo dell’identità Digitale in Italia, grazie al lancio della versione Digitale della Patente di guida, della Tessera sanitaria e della Carta europea della disabilità. Questa importante iniziativa è proposta attraverso l’app Io, invitando i Cittadini a fruire di servizi digitali sempre più accessibili ed efficienti. Il sistema it-wallet: un progetto in evoluzione Dopo un periodo di lavoro durato due anni, il governo italiano ha finalmente dato il via al Sistema It-Wallet, una piattaforma Digitale destinata a semplificare l’accesso ai Documenti personali. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’Innovazione tecnologica, Alessio Butti, ha esposto con entusiasmo questo traguardo, evidenziando l’impegno governativo nella promozione della digitalizzazione. Gaeta.it - Avvio della Patente Digitale e Altri Documenti: Innovazione e Accessibilità per i Cittadini Leggi tutta la notizia su Gaeta.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Facebook WhatsApp Twitter Da oggi, si avvia una significativanel campo dell’identitàin Italia, grazie al lancioversionedi guida,Tessera sanitaria eCarta europeadisabilità. Questa importante iniziativa è proposta attraverso l’app Io, invitando ia fruire di servizi digitali sempre più accessibili ed efficienti. Il sistema it-wallet: un progetto in evoluzione Dopo un periodo di lavoro durato due anni, il governo italiano ha finalmente dato il via al Sistema It-Wallet, una piattaformadestinata a semplificare l’accesso aipersonali. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all’tecnologica, Alessio Butti, ha esposto con entusiasmo questo traguardo, evidenziando l’impegno governativo nella promozionedigitalizzazione.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Al via la patente e la tessera sanitaria su smartphone: parte la sperimentazione per 50mila italiani - La versione digitale della patente di guida, tessera sanitaria, e carta europea della disabilità, si troverà sull'app IO ... (ilmeridianonews.it)

Patente digitale: solo in Italia e all’inizio per pochissimi - No, non c’è nessuna patente digitale per il mondo o per l’Europa, e il documento elettronico non è per tutti: a differenza di quanto dicono alcuni siti web, in realtà la licenza su smartphone varrà da ... (autoappassionati.it)

Arriva la patente digitale: ecco come averla sul proprio smartphone - Con l'introduzione della patente digitale nell'app IO, 50.000 italiani accedono al futuro dei documenti virtuali. Poi dal 4 dicembre il servizio sarà disponibile per tutti, verso un'Europa digitale en ... (ilgiornale.it)