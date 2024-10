Superguidatv.it - Avetrana, stop alla serie tv sull’omicidio di Sarah Scazzi: perchè? Il motivo

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) LaTV “– Qui non è Hollywood”, incentratadi, è stata bloccata dal Tribunale di Taranto a pochi giorni dal suo debutto su Disney+, previsto per il 25 ottobre 2024. La decisione è arrivata dopo un ricorso d’urgenza presentato dal sindaco di, Antonio Iazzi, preoccupato che lapotesse danneggiare l’immagine della città e causare ulteriori sofferenze ai familiari della vittima.– Qui non è Hollywood: il tribunale blocca laTV di Disney+ La, basata sul famoso caso di cronaca nera del 2010, aveva già suscitato ampie polemiche prima della sua uscita, soprattutto per la rappresentazione di eventi drammatici e delicati. Il giudice ha stabilito una sospensione cautelare della messa in onda, con un’udienza fissata per il 5 novembre per esaminare le argomentazioni di entrambe le parti.