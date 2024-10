Amadeus cambia orario, il piano alternativo per risollevare gli ascolti (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Amadeus, il volto storico della televisione italiana, ha affrontato una nuova sfida nella sua carriera con il programma Chissà chi è, trasmesso sul Nove. Dopo aver abbandonato la Rai e il grande successo di I Soliti Ignoti e del Festival di Sanremo, il conduttore ha fatto il suo debutto su Discovery. Tuttavia, non tutto è andato secondo le aspettative. Nonostante l’enorme esperienza accumulata negli anni, i primi risultati di ascolto del nuovo show sono stati piuttosto deludenti, portando Amadeus a riflettere sulla possibilità di apportare modifiche al palinsesto per migliorare le performance. Le difficoltà di “Chissà chi è” Non è un mistero che Chissà chi è, un format che ricorda da vicino il fortunato I Soliti Ignoti, stia faticando a conquistare il pubblico nella fascia oraria dell’access prime time. Dilei.it - Amadeus cambia orario, il piano alternativo per risollevare gli ascolti Leggi tutta la notizia su Dilei.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024), il volto storico della televisione italiana, ha affrontato una nuova sfida nella sua carriera con il programma Chissà chi è, trasmesso sul Nove. Dopo aver abbandonato la Rai e il grande successo di I Soliti Ignoti e del Festival di Sanremo, il conduttore ha fatto il suo debutto su Discovery. Tuttavia, non tutto è andato secondo le aspettative. Nonostante l’enorme esperienza accumulata negli anni, i primi risultati di ascolto del nuovo show sono stati piuttosto deludenti, portandoa riflettere sulla possibilità di apportare modifiche al palinsesto per migliorare le performance. Le difficoltà di “Chissà chi è” Non è un mistero che Chissà chi è, un format che ricorda da vicino il fortunato I Soliti Ignoti, stia faticando a conquistare il pubblico nella fascia oraria dell’access prime time.

