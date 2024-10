Al parco giochi di Tricalle a Chieti cestini non svuotati da una settimana (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un lettore segnala la situazione del parco giochi di zona Tricalle a Chieti, accanto alla scuola dell'infanzia.In particolare la gestione dei rifiuti nei cestini, che non verrebbero svuotati da una settimana creando questa situazione di degrado. Chietitoday.it - Al parco giochi di Tricalle a Chieti cestini non svuotati da una settimana Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di mercoledì 23 ottobre 2024) Un lettore segnala la situazione deldi zona, accanto alla scuola dell'infanzia.In particolare la gestione dei rifiuti nei, che non verrebberoda unacreando questa situazione di degrado.

