24enne muore 10 giorni dopo la somministrazione del vaccino anti-Covid I risultati escludono ogni nesso ma la madre tuona | Voglio la verità

Leggi tutta la notizia su Dayitalianews.com

(Di mercoledì 23 ottobre 2024) Recentemente il Ministero della Salute ha riconosciuto ildi casualità tra la morte di un 35enne di Agrigento e ladelAstrazeneca, disponendo il versamento di un assegno “una tantum” alla vedova. All’attenzione dei giudici è stato posto un altro caso, quello di Traian Calancea, giovanedi Gardolo, in provincia di Trento, morto per un malore nel bagno di casa sua nell’ottobre del 2021, in pieno periodo di pandemia. Esattamente 10prima il ragazzo aveva ricevuto la prima dose delPfizer e laessere rientrata la sera a casa dal lavoro, lo ha ritrovato senza vita disteso nel bagno. Traian era uno studente di Economia dell’Università di Trento e un grande sportivo. Aveva praticato kick boxing a livello agonistico e praticava regolarmente calishtenics, una disciplina simile alla ginnastica.