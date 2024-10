X Factor, Jake La Furia: “Per un rapper è difficile essere convincente” (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – A un paio di giorni dalle Live di X Factor, Jake La Furia ha parlato dell'assenza di rapper all'interno della sua squadra. "Un percorso convincente per un rapper a X Factor è molto difficile", ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda dell'Adnkronos. Il rap, ha spiegato il giudice di X Factor, Leggi tutta la notizia su Periodicodaily.com (Di martedì 22 ottobre 2024) (Adnkronos) – A un paio di giorni dalle Live di XLaha parlato dell'assenza diall'interno della sua squadra. "Un percorsoper una Xè molto", ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda dell'Adnkronos. Il rap, ha spiegato il giudice di X

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor - Jake La Furia : “Per un rapper è difficile essere convincente” - Il […]. "Un percorso convincente per un rapper a X Factor è molto difficile", ha detto in conferenza stampa, rispondendo a una domanda dell'Adnkronos. Il giudice spiega l'assenza del genere all'interno della sua squadra A un paio di giorni dalle Live di X Factor, Jake La Furia ha parlato dell'assenza di rapper all'interno della sua squadra. (Sbircialanotizia.it)

Chi è Jake La Furia - nuovo giudice di X Factor : carriera - vita privata e news sul rapper milanese - Apprezzato per la freschezza e l’irriverenza, Jake La Furia continua nel frattempo le proprie collaborazioni musicali, anche se in modo più sporadico. Francesco Vigorelli, in arte Jake La Furia, è un rapper e conduttore radiofonico milanese che ha conquistato la scena musicale con numerosi successi. (Urbanpost.it)

Da Tunisi a Mesagne - poi l'incontro con la musica : giovane rapper sul palco di X Factor - Ibrah, giovane cantante e rapper tunisino classe 1996, ha iniziato la sua avventura a X Factor 2024, conquistando pubblico e giudici durante le audizioni. Da anni residente a Mesagne, ha subito fatto parlare di sé grazie a una performance carica di energia, che ha messo in risalto la sua forte... (Brindisireport.it)