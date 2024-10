X Factor al via con i live, Ghali primo ospite (Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ difficile, ma lo sapevo. Io ce la metto tutta, con i limiti del caso essendo una prima volta. Ho sempre seguito X Factor e il fatto di conoscere bene la trasmissione aiuta”. Con queste parole la conduttrice Giorgia ha aperto la conferenza stampa di presentazione dei live di X Factor 2024 al Teatro RePower di Milano dove dal 24 ottobre andranno in onda su Sky e in streaming su Now le fasi più attese della trasmissione. ospite della prima puntata sarà Ghali, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. Leitmotiv di questa edizione, premiata dai migliori dati di ascolto delle ultime stagioni, è sicuramente l’ottimo rapporto che si è creato tra i giudici senza più le polemiche, le liti e i battibecchi della scorsa stagione (con la clamorosa esclusione di Morgan). Lapresse.it - X Factor al via con i live, Ghali primo ospite Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di martedì 22 ottobre 2024) “E’ difficile, ma lo sapevo. Io ce la metto tutta, con i limiti del caso essendo una prima volta. Ho sempre seguito Xe il fatto di conoscere bene la trasmissione aiuta”. Con queste parole la conduttrice Giorgia ha aperto la conferenza stampa di presentazione deidi X2024 al Teatro RePower di Milano dove dal 24 ottobre andranno in onda su Sky e in streaming su Now le fasi più attese della trasmissione.della prima puntata sarà, tra gli artisti più iconici della sua generazione con il suo mix di lingue, influenze ed estetiche. Leitmotiv di questa edizione, premiata dai migliori dati di ascolto delle ultime stagioni, è sicuramente l’ottimo rapporto che si è creato tra i giudici senza più le polemiche, le liti e i battibecchi della scorsa stagione (con la clamorosa esclusione di Morgan).

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

X Factor - giovedì ripartono i live con Ghali ospite. Agnelli a Open : «Quest’anno funziona perché ho un tavolo di essere umani» - Le squadre di X Factor 2024 Condotto da Giorgia, anche lei all’esordio ma giudicata unanimamente efficacissima in questo nuovo ruolo, X Factor quest’anno risulta rivoluzionato. Quattro nuovi giudici, a partire dal veterano Manuel Agnelli, giunto alla sesta esperienza dietro la cattedra di Sky, che si presenta in gara con Danielle, i Punkake e Mimì, già data per favorita dato ... (Open.online)

X Factor 2024 : inizia la sfida. Ospite Ghali nel primo live show - Nelle settimane successive, torneranno le classiche manche a tema, la manche orchestrale e l’attesa puntata dedicata agli inediti. Ospite del primo live sarà Ghali, reduce dal successo del suo nuovo singolo ‘Niente panico’ e dai concerti sold out a Milano. Tra i concorrenti, giovani talenti come Les Votives, Francamente, Mimì e Pablo Murphy. (Corrieretoscano.it)

X Factor - al via i live all'insegna della leggerezza. Jake La Furia : sì alla bella musica perché l’Italia non è messa bene - È tutto pronto per la sfida a colpi di live dell’edizione 2024 di X Factor. Dopo le fasi dedicate ad audizioni , bootcamp e home visit , per lo show Sky Original prodotto da Fremantle giovedì 24 ottobre su Sky e in streaming su NOW si aprirà la pagina dei Live Show. . . Sul palco dell’ X Factor Arena saliranno i 12 artisti selezionati dai giudici Manuel Agnelli , Paola Iezzi , Jake La Furia e. (Gazzettadelsud.it)