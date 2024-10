X Factor 2024: inizia la sfida. Ospite Ghali nel primo live show (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 24 ottobre partono i live show di X Factor 2024, il talent Sky Original prodotto da Fremantle. Con 12 artisti pronti a sfidarsi sotto la guida dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Tra i concorrenti, giovani talenti come Les Votives, Francamente, Mimì e Pablo Murphy. Giorgia debutta come conduttrice in solitaria di X Factor 2024. Il primo live show sarà articolato in due manche, dove gli artisti si esibiranno con cover di brani celebri. Nelle settimane successive, torneranno le classiche manche a tema, la manche orchestrale e l’attesa puntata dedicata agli inediti. Ospite del primo live sarà Ghali, reduce dal successo del suo nuovo singolo ‘Niente panico’ e dai concerti sold out a Milano. Leggi tutta la notizia su Corrieretoscano.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Il 24 ottobre partono idi X, il talent Sky Original prodotto da Fremantle. Con 12 artisti pronti arsi sotto la guida dei giudici Achille Lauro, Jake La Furia, Manuel Agnelli e Paola Iezzi. Tra i concorrenti, giovani talenti come Les Votives, Francamente, Mimì e Pablo Murphy. Giorgia debutta come conduttrice in solitaria di X. Ilsarà articolato in due manche, dove gli artisti si esibiranno con cover di brani celebri. Nelle settimane successive, torneranno le classiche manche a tema, la manche orchestrale e l’attesa puntata dedicata agli inediti.delsarÃ, reduce dal successo del suo nuovo singolo ‘Niente panico’ e dai concerti sold out a Milano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Come assistere alla finale di X Factor 2024 tra il pubblico - La finale di X Factor 2024 sarà storica: mai nel mondo nei circa vent’anni del programma – solo in Italia, il talent show festeggia quest’anno le diciotto edizioni – il vincitore è stato proclamato non all’interno dello studio. Il click day si svolgerà online mercoledì 30 ottobre a partire dalle 12. (Quotidiano.net)

I 4 giudici e Giorgia presentano i Live Show di X Factor 2024 - in partenza giovedì 24 ottobre. Ecco cos'hanno detto - Con lui i The Foolz: «Volevo una banda, ho scelto loro: sono bravi e belli». Nel presentare la sua squadra dice: «Non c’entrano un ca… l’uno con l’altro, ma si fidano tutti di me. Dal 24 ottobre ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW si va in diretta: iniziano i Live Show. «Vorrei infondere ai ragazzi tranquillità e sobrietà : specie da giovani, le luci possono essere accecanti». (Amica.it)

X Factor 2024 - luci accese per i Live Show : Giorgia e i giudici si raccontano a metà percorso - Mi sento di dover condividere con Giorgia, i colleghi giudici e tutta la squadra pazzesca di X Factor – c’è una macchina poderosa di gente incredibile che lavora senza sosta – la gioia di quest’esperienza incredibile. Ghali ospite del primo Live Veniamo agli ospiti, che regaleranno anche quest’anno performance inedite. (Funweek.it)