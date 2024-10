WWE: Nuovi dettagli sul motivo per cui Samantha Irvin ha lasciato la compagnia (Di martedì 22 ottobre 2024) Samantha Irvin ha ufficialmente lasciato la WWE, come confermato dalla stessa Irvin con un messaggio sui social. Samantha, nel suo messaggio ha annunciato che il suo tempo come announcer di RAW era giunto al termine. Ha anche specificato che questo non segna la fine della sua carriera artistica. Ha espresso gratitudine verso il locker room femminile, il personale e i cameraman, e tutti coloro che l’hanno accolta e accettata. Ha inoltre ringraziato Paul Heyman, Michael Cole, Triple H e molti altri. A seguito del suo annuncio e dopo varie speculazioni, ci sono adesso aggiornamenti più chiari riguardo al motivo del suo abbandono. Zonawrestling.net - WWE: Nuovi dettagli sul motivo per cui Samantha Irvin ha lasciato la compagnia Leggi tutta la notizia su Zonawrestling.net (Di martedì 22 ottobre 2024)ha ufficialmentela WWE, come confermato dalla stessacon un messaggio sui social., nel suo messaggio ha annunciato che il suo tempo come announcer di RAW era giunto al termine. Ha anche specificato che questo non segna la fine della sua carriera artistica. Ha espresso gratitudine verso il locker room femminile, il personale e i cameraman, e tutti coloro che l’hanno accolta e accettata. Ha inoltre ringraziato Paul Heyman, Michael Cole, Triple H e molti altri. A seguito del suo annuncio e dopo varie speculazioni, ci sono adesso aggiornamenti più chiari riguardo aldel suo abbandono.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

WWE: Aggiornamenti su Samantha Irvin e il motivo per cui ha deciso di lasciare la compagnia - Samantha Irvin ha ufficialmente lasciato la WWE, come confermato dalla stessa Irvin con un messaggio sui social. Samantha, nel suo messaggio ha annunciato che il suo tempo come announcer di RAW era gi ... (zonawrestling.net)

WWE: Lilian Garcia celebra il ritorno in WWE e augura il meglio a Samantha Irvin - Lilian Garcia è entusiasta di essere tornata in WWE dopo il suo ritorno durante l'episodio della scorsa notte di Raw. Garcia è tornata come ring announcer per il brand rosso, sostituendo Samantha Irvi ... (zonawrestling.net)

La WWE celebra il ritorno di Lilian Garcia - Ieri sera un fulmine a ciel sereno ha colpito la WWE e il suo WWE Universe a causa dell'addio i Samantha Irvine dalla compagnia. La rin announcer ben nota per il suo gran talento vocale, ha lasciato ... (worldwrestling.it)