Virzì-Ramazzotti, ritirate le querele dopo la maxi-lite: cos'era successo (Di martedì 22 ottobre 2024) L'inchiesta della procura di Roma sulla lite tra il regista Paolo Virzì e la sua ex moglie, l'attrice Micaela Ramazzotti, dopo un incontro casuale avvenuto in un ristorante alla presenza della figlia di lui, Ottavia, e dell'attuale compagno di lei Claudio Pallitto, finisce con una richiesta di archiviazione dopo la remissione delle querele da parte dei due protagonisti. Lo riportano alcuni quotidiani. Il regista aveva ritirato la querela a settembre ora è caduta anche quella dell'attrice: "Micaela Ramazzotti non presenterà opposizione alle determinazioni dell'Ufficio del pubblico ministero, e anzi ha provveduto a rimettere la querela al tempo sporta nei confronti di Paolo Virzì. Iltempo.it - Virzì-Ramazzotti, ritirate le querele dopo la maxi-lite: cos'era successo Leggi tutta la notizia su Iltempo.it (Di martedì 22 ottobre 2024) L'inchiesta della procura di Roma sullatra il regista Paoloe la sua ex moglie, l'attrice Micaelaun incontro casuale avvenuto in un ristorante alla presenza della figlia di lui, Ottavia, e dell'attuale compagno di lei Claudio Pallitto, finisce con una richiesta di archiviazionela remissione delleda parte dei due protagonisti. Lo riportano alcuni quotidiani. Il regista aveva ritirato la querela a settembre ora è caduta anche quella dell'attrice: "Micaelanon presenterà opposizione alle determinazioni dell'Ufficio del pubblico ministero, e anzi ha provveduto a rimettere la querela al tempo sporta nei confronti di Paolo

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Rissa Ramazzotti – Virzì - emergono i dettagli della denuncia : “Morsi - sputi - graffi - insulti - minacce” - Una battuta di Ottavia nei confronti di Ramazzotti basta ad appiccare il fuoco. L’ex moglie denuncerà che ‘Paolo Virzì le sputava addosso e la insultava con epiteti quale brutta m3rda e m1gnotta. Graffi e lividi saranno medicati e documentati al pronto soccorso ma per le umiliazioni non c’è referto che tenga: ‘Ramazzotti strappava gli occhiali a Virzì gettandoli in strada’, annotano i ... (Biccy.it)

Micaela Ramazzotti ritira la denuncia contro Paolo Virzì - dopo la lite della scorsa estate. I testimoni : «Volavano minacce di morte» - Il Pm ha archiviato il caso e l'attrice non si è opposta, ritirando la denuncia che aveva sporto contro l'ex marito all'epoca dei fatti. Nuove indiscrezioni, intanto, emergono su quella serata. (Vanityfair.it)

Lite Virzì - Ramazzotti - parlano i testimoni : "Si minacciavano di morte - lei colpiva la figlia di lui" - I due ex coniugi hanno ritirato le rispettive querele e sarebbe stato raggiunto un accordo giudiziario, ma il litigio è stato violento Eravamo rimasti alla furiosa lite che aveva visto protagonisti Paolo Virzì e Micaela Ramazzotti a Roma lo scorso 20 giugno, e anche se i due ex-coniugi hanno ritirato le rispettive querele, la lite è stata decisamente violenta, come affermano oggi i testimoni di ... (Movieplayer.it)