Vertice BRICS | Putin tutt’altro che isolato riunisce 36 paesi

(Di martedì 22 ottobre 2024) Roma, 22 ott. (askanews) – Una grande vetrina per Vladimir, il presidente russo che l’Occidente avrebbe voluto isolare dopo che questi ha fatto invadere dalle sue truppe l’Ucraina, che da oggi e fino a giovedì ospita il 16moannuale dei(Brasile, Russia, India, Cina, Sudafrica) a Kazan, con la partecipazione complessiva di 36e sei organizzazioni internazionali. Sicuramente, per il leader russo la partecipazione ampia a questa riunione è un successo diplomatico importante già in partenza, perché sono presenti i leader diche ospitano oltre metà della popolazione mondiale e alcune delle economie di primissima grandezza.