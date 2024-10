UeD anticipazioni: coppia abbandona, Gemma Galgani viene delusa (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 22 ottobre 2024 c'è stato un colpo di scena al Trono Over in quanto una coppia ha deciso di lasciare il programma insieme. Inoltre, si è parlato anche di Mario Cusitore e di Morena. Barbara De Santi ha dato luogo ad una nuova sfuriata contro Fabio, il cavaliere che stava frequentando. Passando al Trono Classico, invece, ci sono stati nuovi sviluppi per Michele Longobardi, il quale è sembrato essere sempre più in sintonia con la corteggiatrice Amal, la quale ha fatto una confessione sul conto del tronista. Registrazione Uomini e Donne, coppia via e litigi: anticipazioni Le anticipazioni di UeD relative alla registrazione che è stata effettuata il 22 ottobre 2024 rivelano che Marcello Messina e la dama Giada hanno lasciato il programma. Tvpertutti.it - UeD anticipazioni: coppia abbandona, Gemma Galgani viene delusa Leggi tutta la notizia su Tvpertutti.it (Di martedì 22 ottobre 2024) Nella registrazione di Uomini e Donne di martedì 22 ottobre 2024 c'è stato un colpo di scena al Trono Over in quanto unaha deciso di lasciare il programma insieme. Inoltre, si è parlato anche di Mario Cusitore e di Morena. Barbara De Santi ha dato luogo ad una nuova sfuriata contro Fabio, il cavaliere che stava frequentando. Passando al Trono Classico, invece, ci sono stati nuovi sviluppi per Michele Longobardi, il quale è sembrato essere sempre più in sintonia con la corteggiatrice Amal, la quale ha fatto una confessione sul conto del tronista. Registrazione Uomini e Donne,via e litigi:Ledi UeD relative alla registrazione che è stata effettuata il 22 ottobre 2024 rivelano che Marcello Messina e la dama Giada hanno lasciato il programma.

