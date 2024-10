Tutti a bordo, Volotea atterra a scuola: kit didattici agli insegnanti con schede e attività CLIL (Di martedì 22 ottobre 2024) Volotea si prepara ad atterrare a scuola. Il vettore ha lanciato la campagna educational “Tutti a bordo!”, rivolta a 1.000 classi delle Scuole Primarie in Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per l’anno scolastico 2024-2025. Il progetto ha lo scopo di supportare gli insegnanti e i piccoli studenti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel percorso didattico di geografia ed educazione civica. L'articolo Tutti a bordo, Volotea atterra a scuola: kit didattici agli insegnanti con schede e attività CLIL . Leggi tutta la notizia su Orizzontescuola.it (Di martedì 22 ottobre 2024)si prepara adre a. Il vettore ha lanciato la campagna educational “!”, rivolta a 1.000 classi delle Scuole Primarie in Veneto, Toscana, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna per l’anno scolastico 2024-2025. Il progetto ha lo scopo di supportare glie i piccoli studenti di età compresa tra i 6 e gli 11 anni, nel percorso didattico di geografia ed educazione civica. L'articolo: kitcon

Leonardo - dal cellulare la verità sull'ultima telefonata prima del suicidio. Tutti i «buchi» nella relazione inviata dalla scuola al Ministero - Cosa è successo il giorno che Leonardo ha deciso di togliersi la vita a soli 15 anni? La risposta a questa domanda potrebbe arrivare nei prossimi giorni e potrebbe finalmente far luce sugli... (Leggo.it)

Allerta meteo e chiusura scuole - Uil scuola prende le distanze : "Invitando tutti al rispetto dei ruoli" - Il segretario territoriale Luca Scrivano interviene in seguito alle dichiarazioni fatte dal coordinatore regionale del sindacato contro l'amministrazione comunale per la mancata chiusura delle scuole con allerta meteo arancione. Il segretario chiarisce che: "Il nostro sindacato si occupa di... (Reggiotoday.it)

Tutti pazzi per il tip-tap : a Cesenatico sta nascendo una vera scuola per la disciplina di danza - “L’equivoco è considerare il tip-tap un’arte démodé, ancorata unicamente alle performance iconografiche di Fred Astaire e Ginger Rogers. In realtà, oltre ad essere essenziale nella formazione artistica dei giovani ballerini, è una disciplina avanguardista che sta prendendo sempre più piede nel... (Cesenatoday.it)