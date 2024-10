Terracina rubano 20mila euro di tabacchi e gratta e vinci | ladri in fuga

Leggi tutta la notizia su Ilfaroonline.it

(Di martedì 22 ottobre 2024), 22 ottobre 2024 – Nella notte i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia disono intervenuti presso un bar/del luogo, dove ignoti, poco prima, dopo aver forzato la serratura della porta d’ingresso, si erano introdotti nei locali della predetta attività commerciale, asportandoe biglietti di lotterie istantanee, per un valore complessivo pari a circa 20.000,00. I militari della Compagnia dihanno eseguito un sopralluogo finalizzato alla raccolta di elementi utili alla identificazione degli autori del reato e comunque necessari per la prosecuzione delle indagini, tuttora in corso, a cura del predetto comando Arma.