Tennis: Torneo Guangzhou. Bronzetti elimina Avanesyan e va agli ottavi. La 25enne riminese affronterà ora Jaqueline Cristian, numero 74 del ranking Guangzhou (CINA) - Buon esordio per Lucia Bronzetti al "Guangzhou Open", WTA 250 dotato di un montepremi di 267.082 dollari che si disputa sui campi in cemento della metropoli (anche nota come Canton) capoluogo della provinc

Wta Guangzhou 2024 : Bronzetti ok al primo turno - battuta Avanesyan in due set - Nel primo set, l’azzurra soffre nel primo turno in battuta, in cui riesce a difendersi annullando ben tre palle break, ma è l’unico turno in cui va in difficoltà nell’intero set. Nell’ottavo game, Bronzetti pareggia nuovamente i conti strappando il servizio all’armena e, dopo aver annullato due palle break nel nono gioco, piazza il break decisivo nel decimo, vincendo la partita. (Sportface.it)

WTA Guangzhou 2024 - Lucia Bronzetti annichilisce Elina Avanesyan ed approda agli ottavi - La tennista italiana, che senza un piccolo passaggio a vuoto avrebbe potuto vincere quest’oggi in maniera ancor più rapida e netta nel punteggio, domani nel match degli ottavi di finale del torneo di categoria WTA 250 in corso sul cemento outdoor della città cinese, se la vedrà con la romena Jaqueline Cristian. (Oasport.it)

Bronzetti-Avanesyan oggi in tv : orario - canale e diretta streaming Wta Guangzhou 2024 - In alternativa, anche Sportface. Lucia Bronzetti se la vedrà oggi contro Elina Avanesyan nel primo turno del WTA 250 di Guangzhou 2024, torneo di scena sui campi in cemento outdoor. Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi da gioco dei tornei ATP ... (Sportface.it)