Sono un migno**one al maschile adesso voglio allungarmi le gambe | Francesco Chiofalo pronto all’ennesimo ‘ritocchino’

"Io sarei il mignot*one al maschile". È con queste parole che Francesco Chiofalo si descrive a Le Iene. Intervistato da Stefano Corti, il noto influencer ha parlato degli interventi chirurgici a cui si è sottoposto per modificare il suo aspetto. "La barba, i denti, il naso, le labbra, ho fatto varie punture sul viso, poi ho fatto la riduzione dell'orecchio – elenca Chiofalo -. Una mattina mi sono alzato e ho pensato: "voglio gli occhi di un Husky', hai presente la razza canina? Volevo proprio sembrare un 'visitors'", spiega l'influencer mentre parlava della cheratopigmentazione, l'ultimo ritocco estetico a cui si è sottoposto per avere degli occhi color ghiaccio. Inevitabile, a quel punto, la domanda di Corti su quale fosse il costo complessivo di tutti questi interventi: "Più di 100mila euro.

