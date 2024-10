Schedina del Giorno di martedì 22 ottobre: Sei Pronostici per Tentare il Colpo Grosso (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi vi proponiamo una Schedina composta da sei Pronostici attentamente selezionati per Tentare un Colpo Grosso. La quota complessiva è alta, ideale per chi vuole rischiare e provare a vincere una somma considerevole. Questa Schedina è adatta anche a sistemi che prevedono la possibilità di commettere errori o per prendere spunto nella costruzione di scommesse vincenti sicure. Buona fortuna! Schedina del Giorno Data Partita Pronostico Quota 22/10/2024 18:45 Milan vs Club Brugge 1 1.50 22/10/2024 18:45 Monaco vs Stella Rossa Belgrado Multigol 2 – 4 squadra casa 1.55 22/10/2024 21:00 Aston Villa vs Bologna Combo 1X + Multigol 2 – 5 1.50 22/10/2024 21:00 Paris Saint Germain vs PSV 1 1.50 22/10/2024 21:00 Real Madrid vs Borussia Dortmund 1 1.55 22/10/2024 21:00 Girona vs Slovan Bratislava Multigol 2 – 4 squadra casa 1. Pronosticipremium.com - Schedina del Giorno di martedì 22 ottobre: Sei Pronostici per Tentare il Colpo Grosso Leggi tutta la notizia su Pronosticipremium.com (Di martedì 22 ottobre 2024) Oggi vi proponiamo unacomposta da seiattentamente selezionati perun. La quota complessiva è alta, ideale per chi vuole rischiare e provare a vincere una somma considerevole. Questaè adatta anche a sistemi che prevedono la possibilità di commettere errori o per prendere spunto nella costruzione di scommesse vincenti sicure. Buona fortuna!delData Partita Pronostico Quota 22/10/2024 18:45 Milan vs Club Brugge 1 1.50 22/10/2024 18:45 Monaco vs Stella Rossa Belgrado Multigol 2 – 4 squadra casa 1.55 22/10/2024 21:00 Aston Villa vs Bologna Combo 1X + Multigol 2 – 5 1.50 22/10/2024 21:00 Paris Saint Germain vs PSV 1 1.50 22/10/2024 21:00 Real Madrid vs Borussia Dortmund 1 1.55 22/10/2024 21:00 Girona vs Slovan Bratislava Multigol 2 – 4 squadra casa 1.

