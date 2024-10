Oasport.it - Savoldelli: “Pogacar ha cambiato qualcosa dopo le sconfitte al Tour. Finn ha qualità, ma è presto”

(Di martedì 22 ottobre 2024) Paoloè stato uno dei grandi del ciclismo italiano negli anni Duemila. Un passista-scalatore che vinse per due volte il Giro d’Italia (2002 e 2005) e giunse secondo nel 1999. Soprannominato ‘Il falco’, il classe 1973 era un discesista sopraffino, tanto da venire considerato uno dei migliori interpreti della storia in questo fondamentale. Con il campione bergamasco abbiamo analizzato alcuni dei temi caldi del ciclismo attuale: dal monopolio di Tadej, sino al processo di crescita di alcuni dei prospetti più interessanti del panorama italiano.sta aumentando l’interesse per il ciclismo o il suo dominio rischia di renderlo noioso? “Lo sta aumentando, perché alla gente piace che vinca sempre lo stesso. Fa ancora più sensazione quando uno è atteso e puntualmente vince.